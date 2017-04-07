Кубок Дэвиса. Португалия повела 2:0 в матче с Украиной

18-летний украинец провел свой первый поединок в составе национальной сборной в Кубке Дэвиса.



Чтобы оформить победу во втором матче дня для своей команды лидеру сборной Португалии понадобилось почти полтора часа. 37-я ракетка мира Жоао Соуза все свои геймы отыграл без брейкпоинтов, отдав юному сопернику три гейма за матч.



По итогам жеребьевки на парный матч в субботу были заявлены Гаштао Элиаш / Жоао Соуза и Денис Молчанов / Илья Белобородько, но капитаны еще могут внести изменения.

Начало игрового дня в 15:00 по местному времени / 17:00 по Киев

ПОРТУГАЛИЯ - УКРАИНА 2-0

День 1:

Гаштао Элиаш - Артем Смирнов 6-4 7-6(1) 6-7(6) 3-6 6-1

Жоао Соуза - Никита Маштаков 6-0 6-3 6-0