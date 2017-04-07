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Кубок Дэвиса. Португалия повела 2:0 в матче с Украиной

18-летний Никита Маштаков дебютировал за сборную

  • 07.04.2017 23:24
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  • 1 комментария
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Кубок Дэвиса. Португалия повела 2:0 в матче с Украиной

18-летний украинец провел свой первый поединок в составе национальной сборной в Кубке Дэвиса.

Чтобы оформить победу во втором матче дня для своей команды лидеру сборной Португалии понадобилось почти полтора часа. 37-я ракетка мира Жоао Соуза все свои геймы отыграл без брейкпоинтов, отдав юному сопернику три гейма за матч.

По итогам жеребьевки на парный матч в субботу были заявлены Гаштао Элиаш / Жоао Соуза и Денис Молчанов / Илья Белобородько, но капитаны еще могут внести изменения.

Начало игрового дня в 15:00 по местному времени / 17:00 по Киев

ПОРТУГАЛИЯ - УКРАИНА 2-0
День 1:
Гаштао Элиаш - Артем Смирнов 6-4 7-6(1) 6-7(6) 3-6 6-1
Жоао Соуза - Никита Маштаков 6-0 6-3 6-0

Источник — Большой теннис Украины

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Комментарии
    expirt
      expirt, 07.04.2017 23:34
    0
    Выставить Маштакова ради участия? Юнец не то что бы слаб - он никакой. Цирк...
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