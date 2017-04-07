Кубок Дэвиса. Смирнов в упорной борьбе проиграл Элиашу

Украинец Артем Смирнов проиграл первый поединок матча Португалия – Украина в рамках Кубка Дэвиса.

Соперником Артема был Гаштао Элиаш. Португалец шел фаворитом встречи, но Смирнову удалось навязать борьбу, хотя поначалу все было явно не в пользу нашего теннисиста.

Элиаш выиграл две первых партии 6:4, 7:6(1) и мог завершать этот поединок уже в третьем сете, когда повел на тай-брейке 5:0! Но Смирнов не сдался и сумел выиграть 13-й гейм третьей партии 8:6! Дальше украинец выиграл еще один сет 6:3 и матч перешел в пятую партию.

К сожалению, на большее Артема не хватило 1:6 и Португалия добывает первое очко в противостоянии с Украиной.

Элиаш – Смирнов: 6:4, 7:6(1), 6:7(6), 3:6, 6:1