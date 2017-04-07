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Кубок Дэвиса. Португалия - Украина. Расписание матча

Резервно-молодежный состав Украины против опытных португальцев

  • 07.04.2017 13:30
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ФТУ
© ФТУ

Мужкая сборная Украины по теннису в Лиссабоне проведет свой выездной поединок в рамках второго раунда Первой группы Кубка Дэвиса. В соперниках, логично, сборная Португалии.

К сожалению, лидеры украинской команды по различным причинам этот матч пропускают, поэтому Андрею Медведеву пришлось делать ставку на резервистов и совсем юную молодежь.

Долгополов, Стаховский и Марченко не сыграют за сборную.

Жеребьевка матча выглядит так:

День 1, пятница:

• Гаштао Элиаш - Артем Смирнов
• Жоао Соуза - Никита Маштаков

(начало игрового дня в 13:00 по местному времени / 15:00 по Киеву)

День 2, суббота:*

• Гаштао Элиаш / Жоао Соуза - Денис Молчанов / Илья Белобородько

(начало игрового дня в 15:00 по местному времени / 17:00 по Киеву)

День 3, воскресенье:*

• Жоао Соуза - Артем Смирнов
• Гаштао Элиаш - Никита Маштаков

(начало игрового дня в 12:00 по местному времени / 14:00 по Киеву)

Рейтинги команд:
Жоао Соуза (37 одиночный разряд, 146 парный)
Гаштао Элиаш (90/232)
Педро Соуза (209/606)
Жоао Домингеш (278/484)

Артем Смирнов (507/858)
Денис Молчанов (759/125)
Никита Маштаков (1558 одиночный)
Илья Белобородько (без рейтинга)

Автор — Влад Дудка, Sport.ua

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