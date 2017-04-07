Кубок Дэвиса. Португалия - Украина. Расписание матча

мне, на самом деле все равно. че там в черкасах, или одессе. решение по отмене матча и технаря ша...

та многие болельщики Шахтера, к сожалению, видят только то что им выгодно

та його навіть туди привези і мордою в той газон натовчи, то він буде спльовувати і розказувати щ...

он тобі два фото вище. А ну скажи що це фотшоп, давай спеціаліст

найди через гугл, группу ФК Полтава ВКОнтакте, и глянь там фото датированные днем матча, на котор...

а по каким надо рассказывать? по тем где полтовчане фотошопом крутили? аж кровь с глаз пошла, от ...

ось фото з іншого ракурсуhttps://scontent-fra3-1.xx.fbcdn.net/v/t31.0-0/q84/p403x403/17504543_136...