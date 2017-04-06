Элина СВИТОЛИНА: «Попасть в топ-10 – большой успех для Украины»

Элина Свитолина стала лучшим игроком февраля. Она выиграла все матчи, в которых принимала участие. В марте продолжить в том же духе не удалось. Элина уступила Гарбинье Мугурусе на стадии 1/8 финала, а в Майами проиграла на самом старте Бетани Маттек-Сэндс. На этой неделе Элина приехала в Трнаву, сыграла с местными детьми, а также дала интервью EMPIRE Tennis Academy. Украинка рассказала об успехах соотечественников, своих целях, интересе к моде и многом другом.

«Попадание в топ-10 стало важным событием»



— Вы прекрасно начали сезон и выиграли турниры в Тайване и Дубае. Расскажите об этих успехах.

— Для меня было очень важно удачно стартовать, хотя на Australian Open я сыграла не лучшим образом. Но я довольна своими результатами в Брисбене, Тайване и Дубае. Я играла хорошо и побеждала, отставая в счёте. Я очень рада.

Очень важно, что мы добились таких результатов. В нашей стране трудно прогрессировать, поэтому я горжусь всеми ребятами.



— Особенно интересны были ваши встречи против Кербер и Возняцки в Дубае.

— Были матчи, в которых я действовала не так хорошо, но побеждала. Важно, когда ты всё-таки находишь свою игру в концовке встречи. Матч с Кербер был трудным, и я рада, что сумела прибавить в завершающей части. С Возняцки мне было тяжело прежде всего психологически. Я понимала, что могу завоевать самый крупный титул в своей карьере. Кроме того, попадание в топ-10 стало важным событием. Я довольна, что у меня всё получилось.



— Вы говорили, что для вас важно быть одной из лучших теннисисток в истории Украины. Есть ли кто-то, кто добился больших успехов?

— Если говорить о девушках, то нет. Что касается мужчин, то Андрей Медведев был четвёртым в 1994 году. Теперь это моя ближайшая цель (улыбается).



— Украинский теннис находится на подъёме. Сразу несколько побед одержали вы и ваши соотечественники.

— Да, у нас отличились Долгополов, Цуренко, Савчук. Эти два-три месяца стали очень успешными для нашего теннниса. Очень важно, что мы добились таких результатов. В нашей стране трудно прогрессировать, поэтому я горжусь всеми ребятами.



— Можно ли сказать, что церемония награждения в Дубае стала самым приятным моментом в вашей теннисной карьере на данный момент?

— Один из самых приятных моментов в жизни. Попасть в топ-10 — это большой успех для представителя Украины. Это действительно потрясающе. Я мечтала о подобных вершинах с детства. Я хотела сделать что-то для своей страны и быть известной. Ещё важно, что я играю против лучших теннисисток, борюсь с ними и побеждаю.

«Я была не готова играть в Майами»



— После столь напряжённого отрезка наступила усталость?

— Да, Кубок Федерации забрал у меня часть энергии. Я дошла до четвёртого круга в Индиан-Уэллсе, это неплохо, но психологически я была не готова играть дальше. Не могла полноценно выступать в Майами. Тогда я поняла, что недостаточно отдохнула. Мы пытаемся всё это проанализировать с моими тренерами. Теперь я стараюсь восстановиться и двигаться вперёд.



— Вы попали в топ-10. Для вас это что-то изменило?

— Не особо. Изменения в рейтинге всегда происходят, потому что на каждой неделе кто-то играет. Разница в очках очень маленькая, все находятся близко. Для меня важно выигрывать турниры. Вот поэтому я думаю о том, что нужно делать для прогресса, что необходимо делать для улучшения игры. Это сейчас главное.



— А в принципе какая у вас цель?

— Стать первой. Но я хочу сосредоточиться на своей игре, а не на рейтинге. Мне надо тренироваться, играть и отдавать всю себя. Тогда у меня не будет никаких сожалений. Надо стараться всегда двигаться вперёд и оставаться здоровой. Да, будет непросто. Нужно побеждать на турнирах «Большого шлема», чтобы показывать стабильные хорошие результаты. Именно так действуют лучшие игроки мира.



— Где пройдут ваши следующие турниры?

— В ближайшие недели я буду тренироваться, затем сыграю в Кубке Федерации против Германии. Потом я выступаю в Стамбуле, Мадриде, Риме и на «Ролан Гаррос».



— Как вы проводите своё свободное время?

— У меня были некоторые дела в Украине. Я не успеваю ими заниматься, когда выступаю на турнирах. Кроме того, я старалась отдохнуть, потому что слишком много играла. Теперь я начинаю подготовку к грунтовому сезону.