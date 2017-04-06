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Андрей МЕДВЕДЕВ: «Рассчитываем, что Смирнов возьмет 2-3 очка»

Капитан сборной Украины - о жеребьевке матча Кубка Дэвиса

  • 06.04.2017 23:00
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Капитан украинской команды прокомментировал результаты жеребьевки предстоящего матча с Португалией.

- Мы хотели, чтобы Артем Смирнов начал первым этот матч, - признался Андрей Медведев в интервью программе "Дневники Кубка Дэвиса" на телеканале "UA: Перший". - Ни для кого не секрет, что мы рассчитываем, что Смирнов может дать два очка: в одиночке и паре. Может даже и в третьем одиночном матче. Поэтому для нас важно знать точное время игры, чтобы к ней подготовиться, - это более удобно. В самом лучшем варианте мы рассчитываем на то, что из завтрашних матчей Артем даст нашей сборной одно очко.

В паре мы тоже рассчитываем, что у нас есть хороший шанс. Смирнов будет играть пару однозначно, если будет здоров после завтрашней игры. И то, что он выйдет на корт первым, даст ему больше времени, чтобы восстановиться к парной встрече в субботу. В данном случае жеребьевка прошла как нельзя лучше для нас, для Украины. Будем надеяться, что завтрашний день тоже принесет нам хоть небольшой успех.

Никите Маштакову мы дадим поболеть за Артема где-то сет, а потом отправим, чтобы он готовился к матчу. Важно проникнуться атмосферой, он поймет сколько людей будет на игре и что будет ждать его на корте. Конечно, ему будет хоть немножко, но легче, хотя завтра безусловно будет очень тяжело. Жоао Соуза играет сейчас очень неплохо. В Португалии он старается вдвое больше, чем обычно. Если у Никиты получится завтра дать бой, то для нас это уже будет хорошая новость.

> Расписание матча сборная Украины - сборная Португалии: здесь

Источник — Большой теннис Украины

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