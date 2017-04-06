Состоялась жеребьевка матча Португалия - Украина

В Лиссабоне состоялась жеребьевка матча Кубка Дэвиса Португалия – Украина.
Как известно, лидеры сборной Украины не смогут выступить в этом матче, поэтому капитану команды Андрею Медведеву пришлось привлекать молодежь.
Жеребьевка матча выглядит так:
День 1:
• Гаштао Элиаш - Артем Смирнов
• Жоао Соуза - Никита Маштаков
(начало игрового дня в 13:00 по местному времени / 15:00 по Киеву)
День 2:*
• Гаштао Элиаш / Жоао Соуза - Денис Молчанов / Илья Белобородько
(начало игрового дня в 15:00 по местному времени / 17:00 по Киеву)
День 3:*
• Жоао Соуза - Артем Смирнов
• Гаштао Элиаш - Никита Маштаков
(начало игрового дня в 12:00 по местному времени / 14:00 по Киеву)
* капитаны команд могут внести изменения в заявку не позднее, чем за час до начала матчей.
Источник — Sport.ua
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