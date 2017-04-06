Состоялась жеребьевка матча Португалия - Украина

В Лиссабоне состоялась жеребьевка матча Кубка Дэвиса Португалия – Украина.

Как известно, лидеры сборной Украины не смогут выступить в этом матче, поэтому капитану команды Андрею Медведеву пришлось привлекать молодежь.

Жеребьевка матча выглядит так:

День 1:

• Гаштао Элиаш - Артем Смирнов

• Жоао Соуза - Никита Маштаков

(начало игрового дня в 13:00 по местному времени / 15:00 по Киеву)

День 2:*

• Гаштао Элиаш / Жоао Соуза - Денис Молчанов / Илья Белобородько

(начало игрового дня в 15:00 по местному времени / 17:00 по Киеву)

День 3:*

• Жоао Соуза - Артем Смирнов

• Гаштао Элиаш - Никита Маштаков

(начало игрового дня в 12:00 по местному времени / 14:00 по Киеву)

* капитаны команд могут внести изменения в заявку не позднее, чем за час до начала матчей.