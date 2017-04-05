Александр ДОЛГОПОЛОВ: «Новичкам сборной нужно наслаждаться игрой»

В интервью телеканалу «UA:Перший» Александр Долгополов объяснил, почему не сможет помочь своей команде в поединке с португальцами.

- Я планировал играть в Кубке Дэвиса против Португалии. Это было довольно удобно, поскольку как раз начинался бы земляной сезон. Поэтому, когда я здоров, я всегда не прочь сыграть за сборную. К сожалению, травмы, опять травмы, и надо залечиваться.

Что могу посоветовать юным игрокам (дебютанты сборной Никита Маштаков и Илья Белобородько)? В первую очередь, получать удовольствие. Не забывать, что эта игра, несмотря на то, что будет присутствовать сильное волнение. Вся команда их поддержит. Если им выпадет шанс играть матч, то просто выйти и наслаждаться, что им довелось выступать за сборную, что выпала такая возможность и честь, и показывать себя.

Напомним, в текущем сезоне Александр Долгополов выиграл свой первый титул с 2012-го года (на турнире в Буэнос-Айресе), но из-за травм не смог закончить сразу три матча (Рио-де-Жанейро, Индиан-Уэллс, Майами).

Матчевое противостояние сборных Украины и Португалии стартует 7 апреля. Впервые лидером нашей команды стал Артем Смирнов.