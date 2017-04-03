Чарльстон. Бондаренко стартовала с победы над россиянкой

Украинка Катерина Бондаренко успешно стартовала на турнире WTA в Чарльстоне.
В матче первого круга Бондаренко переиграла россиянку Евгению Родину в двух сетах – 6:4, 7:5. Завершающие геймы каждой из партий Катя выигрывала на подаче соперницы.
Во втором раунде украинке предстоит встреча с представительницей Нидерландов Кики Бертенс (21-й рейтинг WTA), которая получила 7-й номер посева.
Источник — Sport.ua
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