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Чарльстон. Бондаренко стартовала с победы над россиянкой

Во втором круге Катя встретится с Кики Бертенс

  • 03.04.2017 21:39
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Украинка Катерина Бондаренко успешно стартовала на турнире WTA в Чарльстоне.

В матче первого круга Бондаренко переиграла россиянку Евгению Родину в двух сетах – 6:4, 7:5. Завершающие геймы каждой из партий Катя выигрывала на подаче соперницы.

Во втором раунде украинке предстоит встреча с представительницей Нидерландов Кики Бертенс (21-й рейтинг WTA), которая получила 7-й номер посева.

Источник — Sport.ua

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