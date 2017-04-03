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ФЕДЕРЕР: «Большая победа на крупном турнире дает огромную уверенность»

Швейцарский теннисист – о победе над Рафаэлем Надалем в финале Miami Open

  • 03.04.2017 14:50
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MiamiOpen.com. Роджер Федерер
© MiamiOpen.com. Роджер Федерер

Швейцарский теннисист Роджер Федерер прокомментировал победу над испанцем Рафаэлем Надалем в финале Miami Open.

«Думаю, у Надаля были свои шансы на победу в этом финале и в первом, и во втором сетах. Это был очень близкий матч. Если вы не видели игру, а просто посмотрели на счет, то у вас сложится ошибочное мнение о характере поединка. Мы были совсем рядом, другое решение с моей стороны или более удачное с его стороны даже в одном розыгрыше - все было бы иначе. Но сегодня я играл чуть лучше на решающих очках. Почему? Я не знаю, я сам не могу это объяснить. Старался напоминать себе быть смелым на важных розыгрышах и играть без давления.

Я совсем не нервничал, потому что был очень уставшим, у меня не было на это энергии. Это был выматывающий турнир и в плане физических нагрузок, и в плане психологии. Так что я знал, что на 2-3 часа матча мне нужно накопить сил. Я хотел бороться и так себя и настраивал. Я говорил сам себе, мол, давай, проведи разминку, а затем включайся и оставь все, что у тебя еще есть.

Думаю, победа в Австралии дала мне такой заряд уверенности, на который я мог положиться в любой игре. Большая победа на крупном турнире может провести тебя дальше через многие трудности.
 

Я очень рад, что в финале мы играли вместе с Рафой. Вся наша история началась именно на этих кортах, когда Надаль был еще мальчишкой, а теперь вырос в такого взрослого и сильного мужчину. У нас было столько эпичных матчей, скажем честно, я не от всех получил удовольствие, но в основном это были большие битвы. В 2005 году мне повезло победить в финале. Тогда я сказал Рафе, что он еще выиграет этот турнир. И я не сомневаюсь в этом, Надаль слишком хорош, чтобы не взять здесь трофей. Впереди у Надаля грунтовый сезон, его самые любимые турниры, где он будет блистать», - сказал Федерер.

 

Источник — Большой теннис Украины

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