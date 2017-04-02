Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Федерер обыграл Надаля в финале Miami Open

Швейцарец третий раз в карьере выиграл турнир во Флориде

  • 02.04.2017 23:02
  • 353 просмотров
  • 3 комментария
Метки
MiamiOpen.com. Роджер Федерер
© MiamiOpen.com. Роджер Федерер

Швейцарский теннисист Роджер Федерер выиграл турнир серии Мастерс в Майами, победив в финале испанца Рафаэля Надаля.

Роджер Федерер (Швейцария) – Рафаэль Надаль (Испания) – 6:3, 6:4

Федерер в третий раз в карьере выиграл Miami Open, а также сумел сделать это спустя 11 лет после второго титула.

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Ihor8
    online
      Ihor8, 02.04.2017 23:06
    +3
    Просто лучший!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Ссылка
    Юрий Алпатов
    online
      Юрий Алпатов, 02.04.2017 23:07
    +2
    Блин я рад что живу в его эпоху. Роджер это супер.
    Ссылка
    qukazen
      qukazen, 02.04.2017 23:20
    +1
    Просто БОГ !
    Майже 36 років, а переживає вже n-ну молодість. Більше 4000 очків в цому сезоні (виграш АО, Індіан-Уелс і тепер - Майямі). На другому місці Рафа з 2235. А у Маррея 840 проти 475 у Джоковича.
    У дівчат же немає явного лідера по очкам - Плішкова, Конта, Вознякі, Серена, Вінус - всі ~2000 очок. У Еліни - 1655.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.