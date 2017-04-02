Швейцарский теннисист Роджер Федерер выиграл турнир серии Мастерс в Майами, победив в финале испанца Рафаэля Надаля.
Роджер Федерер (Швейцария) – Рафаэль Надаль (Испания) – 6:3, 6:4
Федерер в третий раз в карьере выиграл Miami Open, а также сумел сделать это спустя 11 лет после второго титула.
Источник — Sport.ua
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Майже 36 років, а переживає вже n-ну молодість. Більше 4000 очків в цому сезоні (виграш АО, Індіан-Уелс і тепер - Майямі). На другому місці Рафа з 2235. А у Маррея 840 проти 475 у Джоковича.
У дівчат же немає явного лідера по очкам - Плішкова, Конта, Вознякі, Серена, Вінус - всі ~2000 очок. У Еліни - 1655.
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