"Анасзащок"! "У нас в России" Ну нельзя же так палиться!

Значит, у Зари пока что нет такой же силы своих игроков на эти позиции, раз они этих арендуют. Вы...

Не настолько в среднем Шахтер превосходит Динамо, чтобы это не сказывалось на их очном или заочно...

Не называю ни чемпионат (пусть изрядно ослабевший последние 2-3 сезона), ни чемпиона - ненастоящи...