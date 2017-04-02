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Андрей МЕДВЕДЕВ: «С Португалией рассчитываем минимум на 2 очка»

Капитан сборной Украины поделился ожиданиями от предстоящего поединка Кубка Дэвиса

  • 02.04.2017 16:34
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ukrtennis.com. Андрей Медведев
© ukrtennis.com. Андрей Медведев

Капитан сборной Украины на Кубке Дэвиса Андрей Медведев рассказал о предстоящей встрече с Португалией.

«Мы не едем туда с опущенными головами, мы можем рассчитывать, как минимум, на два очка.

Будем смотреть по ситуации, где взять третье. Это не самый оптимистический расклад, но, конечно, мы понимаем, что едем туда не фаворитами», – сказал Медведев.

Поединок Португалия - Украина состоится 7-9 апреля в Лиссабоне, сильнейшие украинские теннисисты не смогут принять участие в матче по разным причинам.

Источник — Xsport

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