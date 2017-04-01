Майами. Федерер вышел в финал, где встретится с Надалем

Швейцарский теннисист Роджер Федерер вышел в финал турнира в Майами. В полуфинальном матче 35-летний ветеран обыграл Ника Кириоса в напряженном поединке, в котором судьба каждого сета заканчивалась на тай-брейке.

Роджер Федерер (Швейцария) – Ник Кириос (Австралия) – 7:6(9), 6:7(9), 7:6(5)

Федерер сравнял счет в личных встречах с австралийцем, а также вернулся в финал Майами спустя 11 лет. Следующим соперником швейцарца станет его хороший знакомый Рафаэль Надаль.

В этом году Федерер уже дважды обыгрывал испанца, в том числе и в финале Открытого чемпионата Австралии.