Тренер Румынии обвинил Уильямс в приеме допинга, Шарапову - в пьянстве

Адміни, звертаюсь до вас! Працюйте над грамотністю, вас читає багато людей, ви - "обличчя&qu...

А за ним уже очередь толстосумов стоит.Сказать это ещё не продать.Можно заломить и 50 только стои...

а хто винен, що потенційні арбітри з Донецька, п'ють бояришнік, моляться на моторило та чекають, ...

Ты там еще не угомонился? (С) "Место встречи изменить нельзя"

аххахахахаха ФК ГАзпром думал кубки брать с ЦЫганом, а вместо этого румынс...