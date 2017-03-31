Тренер Румынии обвинил Уильямс в приеме допинга, Шарапову - в пьянстве

Неиграющий капитан сборной Румынии по теннису на Кубок Федерации, а также лучший теннисист планеты 70-х годов прошлого века Илие Настасе высказал опасения по поводу длительной паузы в карьере россиянки Марии Шараповой, вызванной ее дисквалификацией.
«Вне корта Шарапова может делать все что хочет. Наверняка у нее возникла депрессия из-за невозможности играть. А что вы делаете в такие моменты? Начинаете пить! Тем более она русская, а они более склонны к пьянству», - сказал Настасе.
Также он выразил уверенность, что вторая ракетка мира американка Серена Уильямс применяет запрещенные препараты.
«Имидж России пострадал из-за скандала с допингом, но это касается и Серены Уильямс. Вы видите, как она выглядит? Тем не менее американцев на допинг особо не проверяют. Если вся правда об американском допинге выйдет наружу, исчезнут все крупнейшие турниры, из спорта сбегут все спонсоры. Вы можете себе такое представить?» - заявил бывший теннисист.
Источник — Newsru.com
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