ITF собирается сократить количество профессиональных игроков

Совет директоров Международной федерации тенниса одобрил проект масштабной реструктуризации турниров начального уровня в профессиональном теннисе. Об этом сообщает официальный сайт Федерации.



Программа предусматривает существенное сокращение количества профессиональных игроков и создание переходного тура в 2019 году, который даст возможность молодым игрокам развивать профессиональные качества.



Вышеуказанная программа реформ была создана после анализа данных об игроках и турнирах в период с 2001 по 2013 годы, а также опроса более 50,000 заинтересованных человек. Было установлено, что на турнирах принимают участие слишком много теннисистов, очень мало на этом зарабатывают и возраст игроков увеличивается. В настоящее время на профессиональных турнирах выступают около 14,000 игроков, половина из которых вообще не зарабатывает призовые деньги.



Также, в обзоре сказано, что путь к высокому уровню профессионального тенниса занимает гораздо больше времени, и он очень затруднительный для талантливых молодых игроков.



Чтобы решить эти проблемы, Совет директоров одобрил проведение в 2019 году переходного тура под названием ITF Transition Tour, который предусматривает введение новых турниров, облегчающих задачу молодым теннисистам в переходе от юниорского тенниса во взрослый. Турниры будут проводиться в локализированныом формате, который сократит расходы как игроков, так и самих турниров.



Данные соревнования заменят ныне существующие турниры ITF с призовым фондом $15,000, которые не будут проводиться в 2019 в рамках профессионального тура ITF Pro Circuit. На турнирах будут разыгрываться так наываемые очки ITF Entry Points вместо стандартных ATP и WTA. Эти рейтинговые системы будут интегрированы, чтобы более успешные теннисисты могли использовать данные очки для участия на турнирах уровнями выше.



Реструктуризация турниров существенно снизит количество профессиональных игроков, которые борятся за рейтинговые очки ATP и WTA. ITF планирует, что после введения данной системы на профессиональных турнирах будут выступать не больше 750 мужчин и 750 женщин. Этот подход должен облегчить переход в профессиональный теннис и распределить призовые деньги так, чтобы больше игроков, играя на турнирах, могли зарабатывать себе на жизнь.



В этом году, напомним, ITF увеличила призовые фонды на своих турнирах в сравнении с прошлым годом, и при этом общий призовой фонд увеличился примерно на полтора миллиона долларов.