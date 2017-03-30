Кербер сыграет против Украины в матче Кубка Федерации

Первая ракетка мира Анжелик Кербер поможет сборной Германии в матче Кубка Федерации против Украины. Об этом рассказала сама спортсменка. Кербер пригласила всех зрителей посетить матчи, которые пройдут на грунтовых кортах Штутгарта 22 и 23 апреля.

Анжелик – пока единственная подтвержденная участница сборной Германии. Отметим, что матч 1/4 финала Мировой группы против США, в котором немки уступили 0:4, она пропускала. Полный состав бундестим станет известен 12 апреля.

За сборную Украины должны сыграть ее лидеры – Элина Свитолина и Леся Цуренко. Что касается Свитолиной, то после турнира в Майами она решила взять паузу, и матч Кубка Федерации станет для нее первым после месячного перерыва.