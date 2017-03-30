Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Кербер сыграет против Украины в матче Кубка Федерации

Первая ракетка мира пока единственный подтвержденный участник от Германии

  • 30.03.2017 21:00
  • 75 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Анжелик Кербер
© Анжелик Кербер

Первая ракетка мира Анжелик Кербер поможет сборной Германии в матче Кубка Федерации против Украины. Об этом рассказала сама спортсменка. Кербер пригласила всех зрителей посетить матчи, которые пройдут на грунтовых кортах Штутгарта 22 и 23 апреля.

Анжелик – пока единственная подтвержденная участница сборной Германии. Отметим, что матч 1/4 финала Мировой группы против США, в котором немки уступили 0:4, она пропускала. Полный состав бундестим станет известен 12 апреля.

За сборную Украины должны сыграть ее лидеры – Элина Свитолина и Леся Цуренко. Что касается Свитолиной, то после турнира в Майами она решила взять паузу, и матч Кубка Федерации станет для нее первым после месячного перерыва.

 

Источник — Xsport

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.