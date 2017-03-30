Завацкая вышла в четвертьфинал юниорского турнира в Хорватии

В матче третьего круга турнира ITF первой категории в хорватском Врсаре 17-летняя украинка, посеянная под вторым номером,обыграла четырнадцатую ракетку турнира, представляющая Словакию, Викторию Морвайову: 6:1, 7:5.
За выход в полуфинал Perin Memorial Завацкая поспорит с 18-летней итальянской теннисисткой Татьяной Пьери.
Отметим, что девушки уже встречались в 2015 году на первокатегорийнике в Италии. Тогда в матче третьего круга сильнее оказалась Катарина: 6:2, 2:6, 6:4.
Источник — Большой теннис Украины
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