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Завацкая вышла в четвертьфинал юниорского турнира в Хорватии

Украинская теннисистка продолжает выступления на Perin Memorial

  • 30.03.2017 19:48
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instagram.com/katya_zavatska
© instagram.com/katya_zavatska

В матче третьего круга турнира ITF первой категории в хорватском Врсаре 17-летняя украинка, посеянная под вторым номером,обыграла четырнадцатую ракетку турнира, представляющая Словакию, Викторию Морвайову: 6:1, 7:5.

За выход в полуфинал Perin Memorial Завацкая поспорит с 18-летней итальянской теннисисткой Татьяной Пьери.

Отметим, что девушки уже встречались в 2015 году на первокатегорийнике в Италии. Тогда в матче третьего круга сильнее оказалась Катарина: 6:2, 2:6, 6:4.

Источник — Большой теннис Украины

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