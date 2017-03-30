Завацкая вышла в четвертьфинал юниорского турнира в Хорватии

uheeu64, 30.03.2017 20:27 0С прибыли, ты написал, что Рошен вывела в Украину дивиденды."вата...

С прибыли, ты написал, что Рошен вывела в Украину дивиденды. Ну так вот я тебе и пишу, что банк н...

poproshenko8, 30.03.2017 20:23 0ОМГ, и здесь Вальцман со своими гибридными провокациями влез. И...

uheeu64, 30.03.2017 20:21-Продукция Красного Октября, Ударницы, и Рот Фронта в разы лучше, чем то...

ОМГ, и здесь Вальцман со своими гибридными провокациями влез. Интересно, в своих драных н...

Слушай не смеши, приличную. Когда и кому Порошенко платил приличную зарплату. Зарплату на фабрике...

Odessa_Mutter, 30.03.2017 20:16Так у него аж три фабрики у аххрессора. Фу, как со стороны харанта...

uheeu64, 30.03.2017 20:16 0А кто против, плати налоги в бюджет России и выводи дивиденды"ват...