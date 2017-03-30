Александр ДОЛГОПОЛОВ: «Раньше ездил слишком быстро»

Александр Долгополов дал интервью одному из лучших в мире журналу о теннисе.



- Говоря о моем дизайнерском проекте, мне нравятся красивые вещи, когда приятно посмотреть на одежду, машину и, что очевидно, на дизайн квартиры. Моя сестра очень талантлива в этом, я же в этом деле не профессионал. Надеюсь, что компания станет еще больше. Я только дал ей свое имя для популяризации. Ведь я немного известен. Мы инвестируем в жилье, покупаем разбитые квартиры и восстанавливаем их, чтобы сдавать в аренду. Это, то, что мы называем «The Dog House». Такое жилье сдается в Киеве.



- Что касается моей любви к быстрой езде, у меня мощный автомобиль, мне нравилось заниматься драг-рейсингом. У меня все еще есть Nissan GT-R, это очень мощная машина. Признаю, что раньше ездил слишком быстро. Когда ты молод, ты думаешь, что можешь делать все, что только хочешь. Теперь я прибавляю в скорости, только если это три утра, например. И в таком случае я выезжаю на дорогу, которая ведет в аэропорт. Там нет машин и опасность существует только для меня. Я больше не совершаю никаких глупостей. Я вожу этот автомобиль каждый раз, когда еду домой. В дневное время я просто наслаждаюсь своей машиной.



- Если бы я попал на британское интеллектуальное шоу «Mastermind», то чувствовал бы себя наиболее комфортно в теме, которая касается тенниса или автомобилей. Я не слишком много учился, потому что всю жизнь занимался спортом. Если бы я выбрал, скажем, математику, то не ответил бы ни на один вопрос. Я ненавижу математику.



- Моя любовь к караоке? Да, мне это нравится, еще нравится читать рэп. Например, я пробовал исполнять песню «Gangster Paradise» и еще несколько песен Эминема.



- Когда я закончу карьеру, то в первую очередь несколько месяцев просто буду наслаждаться тем, что не нужно ездить на тренировки каждый день. Я бы все еще ходил в зал, все еще делал бы упражнения, но тогда, когда сам бы того хотел. Знаете, бывают такие дни, когда ты просыпаешься и не слишком хочешь этим заниматься, но надо. Я бы получал удовольствие от этого и также занимался бы какими-то своими проектами, реализовывал бы свои идеи, развивал бы свой бизнес. Делал бы то, что сейчас не могу себе позволить. Мне нравится экстрим, например, сноубординг, возможно, я бы путешествовал по миру, но только ради своего удовольствия. Есть такие места, которые я бы хотел посетить. Мой друг путешествовал по Амазонке на протяжении двух недель. С ним был только гид и это было действительно опасно. Да, есть многие вещи, которые я не могу делать сейчас, но которые бы точно мне понравились.



- Есть ли у меня скрытые таланты? Сложно сказать, в чем ты талантлив, а в чем нет. Я много чем занимаюсь, но у меня не так много времени на все это. Я начал изучать электронную музыку, купил компьютер, мне нравится диджеинг и вся эта тема. Мне бы хотелось добиться хорошего уровня в создании электронной музыки. Я хорош в караоке, хорошо вожу машину. Думаю, все зависит о каком уровне ты говоришь. Если речь идет о мировом, то тогда, наверное, я талантлив только в теннисе. Если сравнивать с обычными людьми, то у меня есть несколько талантов и вне корта.