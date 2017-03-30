Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Александр ДОЛГОПОЛОВ: «Раньше ездил слишком быстро»

Интервью первой ракетки Украины для издания «Tennis Head»

  • 30.03.2017 19:07
  • 145 просмотров
  • 0 комментария
Метки
magazine.tennishead.net
© magazine.tennishead.net

Александр Долгополов дал интервью одному из лучших в мире журналу о теннисе.

- Говоря о моем дизайнерском проекте, мне нравятся красивые вещи, когда приятно посмотреть на одежду, машину и, что очевидно, на дизайн квартиры. Моя сестра очень талантлива в этом, я же в этом деле не профессионал. Надеюсь, что компания станет еще больше. Я только дал ей свое имя для популяризации. Ведь я немного известен. Мы инвестируем в жилье, покупаем разбитые квартиры и восстанавливаем их, чтобы сдавать в аренду. Это, то, что мы называем «The Dog House». Такое жилье сдается в Киеве.

- Что касается моей любви к быстрой езде, у меня мощный автомобиль, мне нравилось заниматься драг-рейсингом. У меня все еще есть Nissan GT-R, это очень мощная машина. Признаю, что раньше ездил слишком быстро. Когда ты молод, ты думаешь, что можешь делать все, что только хочешь. Теперь я прибавляю в скорости, только если это три утра, например. И в таком случае я выезжаю на дорогу, которая ведет в аэропорт. Там нет машин и опасность существует только для меня. Я больше не совершаю никаких глупостей. Я вожу этот автомобиль каждый раз, когда еду домой. В дневное время я просто наслаждаюсь своей машиной.

- Если бы я попал на британское интеллектуальное шоу «Mastermind», то чувствовал бы себя наиболее комфортно в теме, которая касается тенниса или автомобилей. Я не слишком много учился, потому что всю жизнь занимался спортом. Если бы я выбрал, скажем, математику, то не ответил бы ни на один вопрос. Я ненавижу математику.

- Моя любовь к караоке? Да, мне это нравится, еще нравится читать рэп. Например, я пробовал исполнять песню «Gangster Paradise» и еще несколько песен Эминема.

- Когда я закончу карьеру, то в первую очередь несколько месяцев просто буду наслаждаться тем, что не нужно ездить на тренировки каждый день. Я бы все еще ходил в зал, все еще делал бы упражнения, но тогда, когда сам бы того хотел. Знаете, бывают такие дни, когда ты просыпаешься и не слишком хочешь этим заниматься, но надо. Я бы получал удовольствие от этого и также занимался бы какими-то своими проектами, реализовывал бы свои идеи, развивал бы свой бизнес. Делал бы то, что сейчас не могу себе позволить. Мне нравится экстрим, например, сноубординг, возможно, я бы путешествовал по миру, но только ради своего удовольствия. Есть такие места, которые я бы хотел посетить. Мой друг путешествовал по Амазонке на протяжении двух недель. С ним был только гид и это было действительно опасно. Да, есть многие вещи, которые я не могу делать сейчас, но которые бы точно мне понравились.

- Есть ли у меня скрытые таланты? Сложно сказать, в чем ты талантлив, а в чем нет. Я много чем занимаюсь, но у меня не так много времени на все это. Я начал изучать электронную музыку, купил компьютер, мне нравится диджеинг и вся эта тема. Мне бы хотелось добиться хорошего уровня в создании электронной музыки. Я хорош в караоке, хорошо вожу машину. Думаю, все зависит о каком уровне ты говоришь. Если речь идет о мировом, то тогда, наверное, я талантлив только в теннисе. Если сравнивать с обычными людьми, то у меня есть несколько талантов и вне корта.

Источник — Большой теннис Украины

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.