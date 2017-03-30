СТАХОВСЬКИЙ: «Пропускаю матч збірної, щоб піднятися у рейтингу АТР»

Український тенісист Сергій Стаховський прокоментував відсутність провідних вітчизняних спортсменів у складі команди, яка зіграє матч другого раунду Кубка Девіса проти Португалії.
«Шановні друзі та вболівальники українського тенісу. На превеликий жаль ви вже знаєте, що я не буду відстоювати честь України у матчі проти збірної Португалії.
Протягом 11 років я зіграв 61 матч за збірну у 25 протистояннях. Для мене виступати за збірну України було,є і буде найвищою нагородою. Стояти під жовто-блакитним стягом є велика честь! Але й неймовірна відповідальність.
Нажаль Марченко й Долгополов травмувались...
Тому я вирішив пропустити цей матч і намагатимуся повернути втрачені позиції у світовому рейтингу АТР. Я дякую капітану збірної А.Медведеву та тренеру М.Філімі за розуміння моєї сутиації.
Бажаю хлопцям УДАЧІ! Я впевнений, що вони зроблять все можливе для перемоги», - написав Стаховський у Facebook.
Источник — Facebook.com
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