Стаховский вышел в во второй раунд турнира в Сен-Бриё

он гомно хорошо кушает недатст рот открыть

Он тут же перебежит к сепарам.

витя пидар з пидаров в футболи простой х й

Почему Шахтёр играет не в Донецке,это как раз-то вопрос к политикам Ну,а баранам,вперёд в АТО...

На каркалыгу Тимоху))!!

В АТО цього любітєля півка.... На передову в окоп, а не торчати по пивних барах поки пацани гинут...