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Стаховский вышел в во второй раунд турнира в Сен-Бриё

Украинец в стартовом поединке обыграл француза Куко

  • 29.03.2017 21:54
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Стаховский вышел в во второй раунд турнира в Сен-Бриё

Украинский теннсисист Сергей Стаховский вышел во второй раунд челленджера с призовым фондом 43 000€+H в Сен-Бриё, Франция.

В матче первого круга киевлянин, посеянный на турнире под 2 номером, за 1 час 14 минут обыграл представителя Франции Энцо Куко: 6-4 6-4.

На счету украинца 8 эйсов и 3 двойные ошибки.

За выход в четвертьфинал Сергей поспорит с бельгиский теннисистом Янником Ройтером.

Источник — Sapronov-tennis.org

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