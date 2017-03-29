Стаховский вышел в во второй раунд турнира в Сен-Бриё

Украинский теннсисист Сергей Стаховский вышел во второй раунд челленджера с призовым фондом 43 000€+H в Сен-Бриё, Франция.
В матче первого круга киевлянин, посеянный на турнире под 2 номером, за 1 час 14 минут обыграл представителя Франции Энцо Куко: 6-4 6-4.
На счету украинца 8 эйсов и 3 двойные ошибки.
За выход в четвертьфинал Сергей поспорит с бельгиский теннисистом Янником Ройтером.
Источник — Sapronov-tennis.org
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.