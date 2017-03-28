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Никита МАШТАКОВ: «У каждого игрока есть мечта попасть на Кубок Дэвиса»

За сборную Украины по теннису может дебютировать 18-летний дончанин

  • 28.03.2017 22:00
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Bernard Brad Pacalin / Facebook
© Bernard Brad Pacalin / Facebook

18-летний дончанин получил приглашение в сборную Украины, которая 7-9 апреля на выезде будет бороться с Португалией за выход во второй круг Первой Мировой группы мужского командного турнира.

Как только я узнал, что меня вызвали в состав сборной Украины, очень обрадовался. У меня появился шанс выступить за свою страну не только на юниорском уровне, но и на взрослом.

Всегда очень приятно получать приглашение в национальную команду. В первую очередь, хочу поблагодарить капитана сборной за оказанное доверие и моих тренеров Ицо Хумича и Артёма Яценко за ту работу, которую они проделывают со мной. Слава Богу, у меня не возникло накладок с турнирами, и не пришлось менять календарь.

У каждого игрока есть мечта попасть на Кубок Дэвиса, и я очень рад, что моя мечта осуществилась. Конечно, вызов в сборную это огромный опыт для меня, которым я постараюсь воспользоваться в будущем. Могу с уверенностью сказать, что мы приложим максимум усилий для победы.

Источник — Большой теннис Украины

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