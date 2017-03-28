Никита МАШТАКОВ: «У каждого игрока есть мечта попасть на Кубок Дэвиса»

18-летний дончанин получил приглашение в сборную Украины, которая 7-9 апреля на выезде будет бороться с Португалией за выход во второй круг Первой Мировой группы мужского командного турнира.



Как только я узнал, что меня вызвали в состав сборной Украины, очень обрадовался. У меня появился шанс выступить за свою страну не только на юниорском уровне, но и на взрослом.



Всегда очень приятно получать приглашение в национальную команду. В первую очередь, хочу поблагодарить капитана сборной за оказанное доверие и моих тренеров Ицо Хумича и Артёма Яценко за ту работу, которую они проделывают со мной. Слава Богу, у меня не возникло накладок с турнирами, и не пришлось менять календарь.



У каждого игрока есть мечта попасть на Кубок Дэвиса, и я очень рад, что моя мечта осуществилась. Конечно, вызов в сборную это огромный опыт для меня, которым я постараюсь воспользоваться в будущем. Могу с уверенностью сказать, что мы приложим максимум усилий для победы.