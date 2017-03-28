Украина сыграет в Кубке Дэвиса без Долгополова, Стаховского и Марченко

Стали известны составы сборных команд Украины и Португалии на матч второго раунда Кубка Дэвиса во второй группе Евро-Африканской зоны.

К сожалению, по разным причинам, за сборную Украины не сыграют три лучших теннисиста страны: Александр Долгополов, Илья Мачренко и Сергей Стаховский.

В Португалию поедут Артем Смирнов, Денис Молчанов, Никита Маштаков и Илья Белобородько.

Капитан команды — Андрей Медведев.

За команду Португалии выступят Жуан Соуза, Гастон Элиаш, Педро Соуза и Жуан Момингеш.

Капитаны, впрочем, могут сделать две замены в первоначальном составе команд не позднее, чем за час до официальной церемонии жеребьевки.

В случае, поражения команда Украины 15-17 сентября в Израиле проведет матч первого раунда плэй-офф Первой группы Евро-Африканской зоны.