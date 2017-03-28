Украина сыграет в Кубке Дэвиса без Долгополова, Стаховского и Марченко

Стали известны составы сборных команд Украины и Португалии на матч второго раунда Кубка Дэвиса во второй группе Евро-Африканской зоны.
К сожалению, по разным причинам, за сборную Украины не сыграют три лучших теннисиста страны: Александр Долгополов, Илья Мачренко и Сергей Стаховский.
В Португалию поедут Артем Смирнов, Денис Молчанов, Никита Маштаков и Илья Белобородько.
Капитан команды — Андрей Медведев.
За команду Португалии выступят Жуан Соуза, Гастон Элиаш, Педро Соуза и Жуан Момингеш.
Капитаны, впрочем, могут сделать две замены в первоначальном составе команд не позднее, чем за час до официальной церемонии жеребьевки.
В случае, поражения команда Украины 15-17 сентября в Израиле проведет матч первого раунда плэй-офф Первой группы Евро-Африканской зоны.
Источник — Sapronov-tennis.org
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Був би хоть Долгополов то 2 очки були б але всерівно програли б 2:3...тому він і не поїхав бо передбачив таку картину
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