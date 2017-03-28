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Украина сыграет в Кубке Дэвиса без Долгополова, Стаховского и Марченко

С командой Португалии сыграют резервисты и молодежь

  • 28.03.2017 20:23
  • 197 просмотров
  • 2 комментария
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Стали известны составы сборных команд Украины и Португалии на матч второго раунда Кубка Дэвиса во второй группе Евро-Африканской зоны.

К сожалению, по разным причинам, за сборную Украины не сыграют три лучших теннисиста страны: Александр Долгополов, Илья Мачренко и Сергей Стаховский.

В Португалию поедут Артем Смирнов, Денис Молчанов, Никита Маштаков и Илья Белобородько.
Капитан команды — Андрей Медведев.

За команду Португалии выступят Жуан Соуза, Гастон Элиаш, Педро Соуза и Жуан Момингеш.

Капитаны, впрочем, могут сделать две замены в первоначальном составе команд не позднее, чем за час до официальной церемонии жеребьевки.

В случае, поражения команда Украины 15-17 сентября в Израиле проведет матч первого раунда плэй-офф Первой группы Евро-Африканской зоны.

Источник — Sapronov-tennis.org

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Комментарии
    ruslan17c
      ruslan17c, 28.03.2017 20:28
    +2
    0:5 гарантовано..можна навіть не тратитись і не їхати в Португалію...в кращому випадку якщо дуже пощастить то виграєм 1-2 сети...сумна картина намічається, навіть дуже(
    Був би хоть Долгополов то 2 очки були б але всерівно програли б 2:3...тому він і не поїхав бо передбачив таку картину
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    Александр Сурков
    online
      Александр Сурков, 28.03.2017 20:47
    0
    Посмотрим на наш ближайший резерв, может прыгнем выше головы и выиграем хотя бы 1 игру.
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