Катарина Завацкая выиграла первый 25-тысячник

Молодая украинская теннисистка Катарина Завацкая выиграла турнир ITF в итальянском Санта Маргерита ди Пула.
В финале 17-летняя украинка одолела француженку Хлою Паке в двух сетах - 6:1, 6:3.
Победа на турнире в Санта Маргерите стала для Завацкой третьим в карьере и первым в сезоне. Сегодняшняя победа принесла теннисистке 50 рейтинговых очков и $3,919 призовых.
Напомним, в 2015 году Катарина выиграла два турнира с призовым фондом 10 тыс. долларов в Грузии и Египте.
Источник — Большой теннис Украины
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