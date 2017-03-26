Катарина Завацкая выиграла первый 25-тысячник

Молодая украинская теннисистка Катарина Завацкая выиграла турнир ITF в итальянском Санта Маргерита ди Пула.

В финале 17-летняя украинка одолела француженку Хлою Паке в двух сетах - 6:1, 6:3.

Победа на турнире в Санта Маргерите стала для Завацкой третьим в карьере и первым в сезоне. Сегодняшняя победа принесла теннисистке 50 рейтинговых очков и $3,919 призовых.

Напомним, в 2015 году Катарина выиграла два турнира с призовым фондом 10 тыс. долларов в Грузии и Египте.