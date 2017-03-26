Свитолина вернется на корт через месяц

После поражения во втором круге турнира WTA Premier Mandatory от американки Бетани Маттек-Сэндс Элина Свитолина берет паузу для подготовки к грунтовому сезону и выйдет на теннисный корт в предпоследний уик-энд апреля, чтобы помочь украинской сборной в противостоянии с командой Германии завоевать путёвку в Первую Мировую группу Кубка Федерации. Напомним, что этот поединок состоится на закрытом грунтовом корте в Штутгарте.

Далее Элина Свитолина выступит на турнире WTA International в Стамбуле, затем WTA Premier Mandatory в Мадриде и WTA Premier 5 в Риме, после чего сыграет на втором в сезоне турнире Большого Шлема - Roland Garros в Париже.

В этом году Элина Свитолина уже сыграла семь турниров WTA из которых два (в Тайбэе и Дубае) выиграла. На счету Элины 20 побед в 25 матчах и на данный момент она занимает 10-ю строчку в рейтинге WTA.