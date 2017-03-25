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Украинец Евгений Зукин стал членом Совета Директоров ITF

Украина будет иметь своего представителя в руководстве Международной федерации тенниса

  • 25.03.2017 19:08
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facebook.com/sapronov.yuri. Егвений Зукин (слева)
© facebook.com/sapronov.yuri. Егвений Зукин (слева)

Украинец Евгений Зукин вошел в Совет Директоров Международной федерации тенниса (ITF).

«В Сочи на конгрессе ITF прошло голосование в Совет Директоров Tennis Europe. Поздравляю Украину! Впервые представитель Украины, Евгений Зукин, в Совете Директоров! Это крайне важно.

Спасибо моим друзьям Шамилю Тарпищеву, Алексею Селиваненко и Рене Штембаху за активную поддержку Евгения и Украины!!! Тяжёлая артиллерия в лице Андрея Медведева сработала! Результаты тайного голосования на табло», – написал известный меценат и любитель тенниса Юрий Сапронов в социальной сети Facebook.

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