Украинец Евгений Зукин стал членом Совета Директоров ITF

Украинец Евгений Зукин вошел в Совет Директоров Международной федерации тенниса (ITF).
«В Сочи на конгрессе ITF прошло голосование в Совет Директоров Tennis Europe. Поздравляю Украину! Впервые представитель Украины, Евгений Зукин, в Совете Директоров! Это крайне важно.
Спасибо моим друзьям Шамилю Тарпищеву, Алексею Селиваненко и Рене Штембаху за активную поддержку Евгения и Украины!!! Тяжёлая артиллерия в лице Андрея Медведева сработала! Результаты тайного голосования на табло», – написал известный меценат и любитель тенниса Юрий Сапронов в социальной сети Facebook.
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