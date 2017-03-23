СВИТОЛИНА: «Горжусь тем, что смогла стать первой украинкой в топ-10»

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала свои последние успехи в сезоне.

«Какой бы турнир мне хотелось бы выиграть? Любой из серии Большого Шлема, но и также другие крупные соревнования, как в Индиан-Уэллсе, например. Если ты выигрываешь такой титул, то это большой шаг в твоей карьере, как когда я победила в Дубае, и это имело большое значение.

Что касается сотрудничества с новой командой, то я не могу сказать, у кого ведущая роль: у Габриэля Урпи или Тьерри Аскьоне. Они привносят в мою игру разные детали. Я рада, что изменения в моем тренерском штабе принесли свои плоды, потому что менять тренера - это всегда деликатное дело. Безусловно, я довольна, что эти перемены дали мне еще больше уверенности в себе и я могу видеть результаты.

Я горжусь тем, что смогла стать первой украинкой в топ-десятке, но, конечно, присутствует и давление, ведь ожидания растут.

Они еще выше, если я выступаю дома, хотя это не случается часто. Быть лучшей в Украине - это невероятное чувство для меня. Я мечтала стать теннисисткой, однако то, чего мне удалось достичь, вышло за рамки того, что было в моих мечтах.



Мой кумир в теннисе - это Андре Агасси (американец выиграл свой первый из восьми мэйджоров в том же возрасте, что и Свитолина сейчас - прим. ред.). Я смотрела его матчи, когда была ребенком, и старалась играть как он. У Агасси высокая скорость, он быстро двигается, при этом он также не слишком высокий, как и я. Он был на вершине тенниса и каждый раз играл очень энергично, что меня всегда вдохновляло», - сказала Свитолина.