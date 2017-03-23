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Майами. Долгополов провел тренировку с Федерером

Украинский теннисист готовится к старту турнира во Флориде

  • 23.03.2017 07:13
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tennis.life. Роджер Федерер и Александр Долгополов
© tennis.life. Роджер Федерер и Александр Долгополов

Во вторник Александр Долгополов потренировался на центральном корте «Miami Open» в компании новоиспеченного победителя Мастерса в Индиан-Уэллсе Роджера Федерера. Украинец начнет выступление в Майами матчем первого круга против Малека Жазири, а швейцарский теннисист, как четвертый сеяный, узнает имя своего первого соперника по итогам встречи Константина Кравчука и Фрэнсиса Тиафо.

Напомним, свой лучший результат на кортах в Майами Долгополов продемонстрировал в 2014-м году, когда остановился в четвертьфинале (уступил Томашу Бердыху). В прошлом сезоне Александр зачехлил ракетку на стадии третьего круга после поражения от Кеи Нисикори.

Источник — Большой теннис Украины

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