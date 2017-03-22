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Костюк одержала первую победу над соперницей из топ-250

В первом раунде Марта Костюк обыграла первую ракетку турнира в Анталье Софию Шапатову

  • 22.03.2017 17:48
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Сегодня|Спорт. Марта Костюк
© Сегодня|Спорт. Марта Костюк
В основную сетку турнира ITF в Анталье Марта Костюк пробилась через квалификацию. В первом раунде 14-летняя украинка встречалась с первой ракеткой турнира — Софией Шапатавой из Грузии, занимающей 224-е место в мировом рейтинге.
 
Первый сет проходил в равной и напряженной борьбе, и завершился победой Костюк на тай-брейке. Вторую партию Костюк выиграла более уверенно. Суммарно матч продолжался 1 час и 36 минут. Эта победа стала первой в карьере для Костюк над представительницами топ-250 рейтинга WTA.
 
1-й раунд
 
Марта Костюк (Украина) — София Шапатава (Грузия, 1) — 7:6 (6), 6:2
 
Во втором раунде соперницей Костюк будет 15-летняя представительница Турции Сена Сариолан, которая пробилась в основную сетку турнира благодаря уайлд-карду.
 
Напомним, в январе нынешнего года Марта Костюк стала победительницей Australian Open среди юниорок.

Источник — Sportarena

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