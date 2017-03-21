Майами. Екатерина Бондаренко вышла во второй круг

Украинская теннисистка Екатерина Бондаренко вышла во второй клуг Miami Open. В первом круге наша соотечественница обыграла испанку Паулу Бадосу в двух сетах: 6-4, 7-5.
В следующем раунде Бондаренко встретится с Мирьяной Лючич-Барони из Хорватии. На данный момент статистика встреч между теннисистками в пользу украинки: 2-0.
Источник — Sport.ua
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