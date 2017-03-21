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Майами. Екатерина Бондаренко вышла во второй круг

Украинская теннисистка в двух сеах обыграла испанку Паулу Бадосу

  • 21.03.2017 23:23
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btu.org.ua. Екатерина Бондаренко
© btu.org.ua. Екатерина Бондаренко

Украинская теннисистка Екатерина Бондаренко вышла во второй клуг Miami Open. В первом круге наша соотечественница обыграла испанку Паулу Бадосу в двух сетах: 6-4, 7-5.

В следующем раунде Бондаренко встретится с Мирьяной Лючич-Барони из Хорватии. На данный момент статистика встреч между теннисистками в пользу украинки: 2-0.

Источник — Sport.ua

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