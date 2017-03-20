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Стаховский преодолел первый круг квалификации турнира в Майами

Украинский теннисист в трехсетовом поединке обыграл Эрнеста Гулбиса

  • 20.03.2017 21:45
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btu.org.ua
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Miami Open presented by Itau - ATP World Tour Masters 1000

Майами, США • 22 марта - 2 апреля • хард • $6,993,450

Действующий чемпион: Новак Джокович (Сербия)

Квалификация. Первый круг
[16] Сергей Стаховский (Украина) - [PR] Эрнест Гулбис (Латвия) 6-7(3) 6-4 6-0

Украинцу удалось взять реванш за поражение в этом году на турнире Роттердаме. Также Стаховский прервал свою серию из четырех проигрышей подряд. Следующей соперник нашего теннисиста определится в матче Элиаса Имера и Раду Албота.
Майами. Стаховский побеждает Гулбиса с "баранкой" в решающем сете

Источник — Большой теннис Украины

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