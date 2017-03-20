Стаховский преодолел первый круг квалификации турнира в Майами

Miami Open presented by Itau - ATP World Tour Masters 1000
Майами, США • 22 марта - 2 апреля • хард • $6,993,450
Действующий чемпион: Новак Джокович (Сербия)
Квалификация. Первый круг
[16] Сергей Стаховский (Украина) - [PR] Эрнест Гулбис (Латвия) 6-7(3) 6-4 6-0
Украинцу удалось взять реванш за поражение в этом году на турнире Роттердаме. Также Стаховский прервал свою серию из четырех проигрышей подряд. Следующей соперник нашего теннисиста определится в матче Элиаса Имера и Раду Албота.
Источник — Большой теннис Украины
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