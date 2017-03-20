Долгополов стартует на втором Мастерсе в сезоне

Miami Open presented by Itau - ATP World Tour Masters 1000

Майами, США • 22 марта - 2 апреля • хард • $6,993,450



Действующий чемпион: Новак Джокович (Сербия)



Соперником Александра Долгополова в стартовом круге турнира стал представитель Туниса Малек Жазири (ATP 53). Теннисисты проведут первый очный поединок. Лучший результат Долгополова на Мастерсе в Майми - четвертьфинал в 2014-м году (проиграл Томашу Бердыху). Также украинец дважды доходил до четвертого раунда соревнований: в 2011-м году проиграл Рафаэлю Надалю, а в 2015 - Новаку Джоковичу.