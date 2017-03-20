Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Долгополов стартует на втором Мастерсе в сезоне

Состоялась жеребьевка уже второго в этом году турнира серии ATP World Tour Masters 1000

  • 20.03.2017 20:36
  • 26 просмотров
  • 0 комментария
Метки
zimbio.com
© zimbio.com

Miami Open presented by Itau - ATP World Tour Masters 1000
Майами, США • 22 марта - 2 апреля • хард • $6,993,450

Действующий чемпион: Новак Джокович (Сербия)

Соперником Александра Долгополова в стартовом круге турнира стал представитель Туниса Малек Жазири (ATP 53). Теннисисты проведут первый очный поединок. Лучший результат Долгополова на Мастерсе в Майми - четвертьфинал в 2014-м году (проиграл Томашу Бердыху). Также украинец дважды доходил до четвертого раунда соревнований: в 2011-м году проиграл Рафаэлю Надалю, а в 2015 - Новаку Джоковичу.

Источник — Большой теннис Украины

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.