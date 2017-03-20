Свитолина сохранила место в Топ-10

Рейтинг WTA (20 марта 2017 года)

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(10/ 10) Элина Свитолина - 3850

(41/ 41) Леся Цуренко - 1295

(94/ 75) Катерина Бондаренко - 645

(113/ 115) Катерина Козлова - 523



Элина Свитолина сохраняет позиции в рейтинге и остается на рекордной для себя 10-й строчке. Украинка также занимает первое место в статистике сезона по количеству побед (20 матчей).



В чемпионской гонке за право выступить на Итоговом турнире в Сингапуре украинка опускается на третью строчку, пропуская вперед Каролину Плишкову.



Анжелик Кербер вновь возглавила мировую классификацию после отказа Серены Уильямс от участия на турнире WTA Premier Mandatory в Индиан-Уэллсе, где американка в прошлом сезоне стала финалисткой. Впервые в своей карьере занять место лидера в рейтинге WTA Кербер смогла после победы на Открытом чемпионате США в сентябре 2016-го года.



Победительница калифорнийского Премьера Елена Веснина поднялась на 6-е место с 31-го в чемпионской гонке сезоне. На 8-ю строчку с 20-й переместилась финалистка турнира Светлана Кузнецова.