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Свитолина сохранила место в Топ-10

Рейтинг WTA снова возглавила немка Анжелик Кербер

  • 20.03.2017 19:29
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Метки
btu.org.ua
© btu.org.ua

Рейтинг WTA (20 марта 2017 года)
новый рейтинг / предыдущий рейтинг

(10/ 10) Элина Свитолина - 3850
(41/ 41) Леся Цуренко - 1295
(94/ 75) Катерина Бондаренко - 645
(113/ 115) Катерина Козлова - 523

Элина Свитолина сохраняет позиции в рейтинге и остается на рекордной для себя 10-й строчке. Украинка также занимает первое место в статистике сезона по количеству побед (20 матчей).

В чемпионской гонке за право выступить на Итоговом турнире в Сингапуре украинка опускается на третью строчку, пропуская вперед Каролину Плишкову.

Анжелик Кербер вновь возглавила мировую классификацию после отказа Серены Уильямс от участия на турнире WTA Premier Mandatory в Индиан-Уэллсе, где американка в прошлом сезоне стала финалисткой. Впервые в своей карьере занять место лидера в рейтинге WTA Кербер смогла после победы на Открытом чемпионате США в сентябре 2016-го года.

Победительница калифорнийского Премьера Елена Веснина поднялась на 6-е место с 31-го в чемпионской гонке сезоне. На 8-ю строчку с 20-й переместилась финалистка турнира Светлана Кузнецова.

Источник — Большой теннис Украины

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