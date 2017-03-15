Гарбинье МУГУРУСА: «Матч со Свитолиной - это была настоящая проверка»

Комментарии испанской теннисистки после победы в четвертом круге BNP Paribas Open.



- Думаю, сегодня был очень тяжелый матч. Это была настоящая проверка, потому что Свитолина выиграла 15 матчей подряд и только пробилась в топ-десятку рейтинга. Я сразу думала, мол, окей, это будет трудный поединок, она тяжелый соперник. Я довольно рада тем, как сыграла, было вовсе нелегко.



Я чувствовала, что могла контролировать ход матча, но не во втором сете. Думаю, Свитолина играла очень хорошо во второй партии. В первом сете я стартовала отлично, хотя знала, что все может легко перемениться и это будет битва. Поэтому я просто приняла тот факт, что Свитолиной удалось сделать камбэк. Дальше я продолжала бороться, а на тайбрейке разница была всего в два розыгрыша.



Я считаю, что могу показывать разнообразную игру, могу выбирать разные варианты. Но когда ты играешь против теннисистки топ-10, то понимаешь, что можешь и не выиграть сегодня. Поэтому я прекрасно осознавала, насколько тяжелым будет матч. Я только старалась демонстрировать свой теннис и, думаю, это именно то, что позволило мне выиграть сегодня.



Дальше мне предстоит поединок с Каролиной Плишковой и я думаю, что это будет самый тяжелый матч для меня на данный момент. Она играет очень хорошо, показывает стабильные результаты, я следила за ее выступлениями. У нее есть своя игра, которая включает агрессивный стиль в сочетании с хорошей подачей. Так что я просто постараюсь показать свой теннис, а также быть сфокусированной. Я не могу сделать больше, чем отдать все свои силы.