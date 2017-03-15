Леся ЦУРЕНКО: Не могу себе позволить возить на турниры полную команду

Леся Цуренко про останні успіхи українського тенісу, життя у небі і про величезні витрати.

Такого в історії українського тенісу такого ще не було. За два перші місяці нового року наші тенісисти виграли п’ять турнірів! Зазвичай на спалах українського тенісиста ми чекаємо роками, а тут: спочатку виграла турнір ВТА Савчук, потім тріумфував Долгополов, двічі Світоліна і тепер Цуренко. Остання тріумфувала на турнірі в Акапулько з призовим фондом у 250 тисяч доларів.

- Лесю, чим можете пояснити такий злет українського тенісу?

- Я дуже рада з того, що зараз відбувається в українському тенісі! І особливо з того, що я є частиною цього успіху завдяки перемозі в Акапулько! Ми, гравці, плідно працюємо саме заради переможних виступів. Для мене особисто успіхи інших українських гравців - це радість та велизечна мотивація.

- У вас в кар’єрі три виходи у фінал і три перемоги. Це співпадіння, чи сталеві нерви?

- Я дуже рада такому 100 відсотковому результату. Звичайно, хотілось б вважати, що це мої дійсно міцні нерви (усміхається), але все ж я розумію, що перемога на турнірі залежить від багатьох факторів, в тому числі удачі! Чудово, що все склалось саме так!

- Розкажіть про організацію таких турнірів: тенісистам оплачують переліт, проживання і харчування, чи все за власні кошти?

- Подорожую я за власний рахунок. Організатори турніру оплачують гравцям лише проживання та харчування, але лише у тому випадку, якщо ти виграєш. Також я з власної кишені покриваю всі витрати на тренерів та команду, плачу їм заробітну плату, а також фінансую тренування за власний рахунок.

- На усі турніри ви їздите удвох з тренером чи ваша команда більша? І якою оптимальною за кількістю і складом повинна бути команда топ-тенісиста?

- На більшість турнірів я подорожую лише з моїм тренером Дімою Брічеком, іноді вдається взяти зі собою тренера з фізичної підготовки або фізіотерапевта. Ідеально було б мати повну команду в такому складі постійно, але це дуже витратно і поки що я не можу собі цього дозволити.

- Скільки часу на рік ви проводите в Україні?

- Більшість часу проводжу за кордоном, граючи турніри та готуючись до них. Левову частку перебуваю у небі - кількість перельотів між країнами і континентами насправді дуже велика. Рахувати їх було б дуже цікаво, але я цього вже не роблю. На початку літати було захопливо, але зараз це звична справа.

- Де на сьогодні найкращі умови підготовки тенісистів: у Харкові чи в Києві?

- Для мене основною базою тренувань є Київ. Вже два роки я тренуюся в міжнародній тенісній академії в Пущі Водиці. І найголовніше, що там я можу проводити міжсезонну підготовку перед початком нового року. Там є все необхідне для тренувань: корти, зручний тренажерний зал, харчування та готель для проживання, адже під час підготовки важливо постійно бути на базі та мати місце для перепочинку!