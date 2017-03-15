СВИТОЛИНА: «Перед матчем с Мугурусой чувствовала себя уставшей»

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала поражение от Гарбинье Мугурусы в четвертом круге турнира в Индиан-Уэллсе.
«Сегодня присутствовал момент психологического напряжения. Когда я проснулась утром, то чувствовала себя уставшей, и мне нужно было победить эту усталость. Были перепады в игре, но мне необходимо было и это перебороть. У меня было ощущение, что я делаю правильные вещи на корте, а по ходу матча у меня появлялись шансы.
Но есть много положительных моментов, которые я могу извлечь для себя из такого матча, как сегодняшний. И я могу гордиться собой, что я все равно могла побороться в такие дни. За последнее время у меня было несколько потрясающих матчей, я ими горжусь и могу двигаться вперед», - сказала Свитолина.
Источник — Большой теннис Украины
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