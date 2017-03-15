Индиан-Уэллс. Свитолина выбывает в четвертом круге

Украинская теннисистка Элина Свитолина уступила испанке Гарбинье Мугурусе в 1/8 финала на турнире в Индиан-Уэллсе.

В первой партии наша соотечественница камбекнула со счета 2:5 и подавала на сет, но в итоге проиграла на тай-брейке. Во второй партии Свитолина отдала сопернице всего один гейм, сделав три брейка. К сожалению, в третьем сете ситуация кардинально изменилась, Мугуруса выиграла со счеом 6:0.

В четвертьфинале испанка встретится с Каролиной Плишковой из Чехии.