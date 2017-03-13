Ирвинг. Марченко и Стаховский узнали соперников по первому кругу

Если не договорняк, тогда личная симпатия судьи матча. Предвзятость турка только слепой мог не ув...

Ты что? Это ведь сборная самого Крыма. Они будут бороться за победу на че2020 и чм 2022

маразм крепчал

К чему все эти фамилии, если мы их никогда больше не увидим?