Ирвинг. Марченко и Стаховский узнали соперников по первому кругу

Украинцы Илья Марченко и Сергей Стаховский узнали соперников по первому кругу «челленджера» в Ирвинге.
Марченко начнет турнир против россиянина Карена Хачанова, а Стаховский встретится со словаком Лукашем Лацко.
Интересно, что во втором круге украинцы могут встретиться друг с другом в случае побед в стартовых поединках.
Источник — Sport.ua
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