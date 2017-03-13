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Ирвинг. Марченко и Стаховский узнали соперников по первому кругу

Во втором круге украинцы могут встретиться друг с другом

  • 13.03.2017 22:02
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Украинцы Илья Марченко и Сергей Стаховский узнали соперников по первому кругу «челленджера» в Ирвинге.

Марченко начнет турнир против россиянина Карена Хачанова, а Стаховский встретится со словаком Лукашем Лацко.

Интересно, что во втором круге украинцы могут встретиться друг с другом в случае побед в стартовых поединках.

Источник — Sport.ua

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