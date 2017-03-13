Первая ракетка Украины Элина Свитолина побывала на концерте группы «Океан Эльзы» в Лос-Анджелесе. Фото с фронтменом группы, Святославом Вакарчуком, появилось в социальных сетях спортсменки.
Также на концерте украинского коллектива побывала и Ольга Савчук, которая вместе со Свитолиной исполняла песни «ОЭ» по пути на концерт.
Едем на концерт #ОкеанЕльзи @s_vakarchuk в Лос Анджелесе !!! Эмоции переполняют 🎤😛 @Stako_tennis скучаем... pic.twitter.com/gsi3HFrm4x— Elina Svitolina (@ElinaSvitolina) 13 марта 2017 г.
В одном из недавних интервью Элина Свитолина рассказывала о том, что явлвется поклонницей «Океана Эльзы» и «AC/DC».
Напомним, вчера Свитолина обыграла Дарью Гаврилову на турнире в Индиан-Уэллсе, откуда 2 часа езды на автомобиле до Лос-Анджелеса.
Источник — Sport.ua
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