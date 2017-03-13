Первая ракетка Украины Элина Свитолина побывала на концерте группы «Океан Эльзы» в Лос-Анджелесе. Фото с фронтменом группы, Святославом Вакарчуком, появилось в социальных сетях спортсменки.

Также на концерте украинского коллектива побывала и Ольга Савчук, которая вместе со Свитолиной исполняла песни «ОЭ» по пути на концерт.

В одном из недавних интервью Элина Свитолина рассказывала о том, что явлвется поклонницей «Океана Эльзы» и «AC/DC».

Напомним, вчера Свитолина обыграла Дарью Гаврилову на турнире в Индиан-Уэллсе, откуда 2 часа езды на автомобиле до Лос-Анджелеса.