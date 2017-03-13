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ФОТО ДНЯ. Свитолина побывала на концерте Океанa Эльзы в Лос-Анджелесе

Также концерт посетила Ольга Савчук

  • 13.03.2017 11:16
  • 818 просмотров
  • 3 комментария
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twitter.com/ElinaSvitolina. Элина Свитолина
© twitter.com/ElinaSvitolina. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина побывала на концерте группы «Океан Эльзы» в Лос-Анджелесе. Фото с фронтменом группы, Святославом Вакарчуком, появилось в социальных сетях спортсменки.

Также на концерте украинского коллектива побывала и Ольга Савчук, которая вместе со Свитолиной исполняла песни «ОЭ» по пути на концерт.

 

В одном из недавних интервью Элина Свитолина рассказывала о том, что явлвется поклонницей «Океана Эльзы» и «AC/DC».

Напомним, вчера Свитолина обыграла Дарью Гаврилову на турнире в Индиан-Уэллсе, откуда 2 часа езды на автомобиле до Лос-Анджелеса.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    уух
      уух, 13.03.2017 11:31
    -1
    класс... только не ясно, зачем на подобных фото головы пытаются в объектив засунуть
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    Drew
      Drew, 13.03.2017 11:33
    +1
    вот это событие в мире спорта!!!! спорт.уа... даешь поболе подобных статей
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    Виталий Меленык
      Виталий Меленык, 13.03.2017 11:37
    0
    Молодец!!!ещё на металлику!!!и фото!!!
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