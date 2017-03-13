Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Свитолина проходит Гаврилову в Индиан-Уэллсе

Украинская теннисистка выигрывает 15-й матч кряду

  • 13.03.2017 07:11
  • 145 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Facebook
© Facebook
Гаврилова выиграла стартовый гейм на подаче Свитолиной, но украинка тут же сумела восстановить равновесие. После этого Элина полностью доминировала на корте и не позволила австралийке больше выйти вперед в этом поединке.
 
Свитолина сумела реализовать все шесть заработанных брейк-пойнтов, тогда как Гаврилова ответила лишь двумя. Это уже третья подряд победа Элины в очном противостоянии с Гавриловой и теперь украинская теннисистка вышла вперед: 4-3.
 
Отметим, что победная серия Элины Свитолиной достигла пятнадцати матчей подряд и она во второй раз сыграет в четвертом круге BNP Paribas Open. Следующей соперницей украинки станет победительница матча между испанкой Гарбинье Мугурусой (7) и американкой Кайлой Дэй (WC).

Элина Свитолина (Украина) - Дарья Гаврилова (Австралия) - 6:2, 6:1
 

Источник — Большой теннис Украины

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.