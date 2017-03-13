Свитолина проходит Гаврилову в Индиан-Уэллсе

Гаврилова выиграла стартовый гейм на подаче Свитолиной, но украинка тут же сумела восстановить равновесие. После этого Элина полностью доминировала на корте и не позволила австралийке больше выйти вперед в этом поединке.

Свитолина сумела реализовать все шесть заработанных брейк-пойнтов, тогда как Гаврилова ответила лишь двумя. Это уже третья подряд победа Элины в очном противостоянии с Гавриловой и теперь украинская теннисистка вышла вперед: 4-3.

Отметим, что победная серия Элины Свитолиной достигла пятнадцати матчей подряд и она во второй раз сыграет в четвертом круге BNP Paribas Open. Следующей соперницей украинки станет победительница матча между испанкой Гарбинье Мугурусой (7) и американкой Кайлой Дэй (WC).



Элина Свитолина (Украина) - Дарья Гаврилова (Австралия) - 6:2, 6:1

