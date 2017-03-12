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Элина СВИТОЛИНА: «Вне корта я бываю довольно стеснительной и тихой»

Украинская теннисистка рассказала о реценте своего успеха

  • 12.03.2017 17:02
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bnpparibasopen.com. Элина Свитолина
© bnpparibasopen.com. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала об успешном начале 2017 года.

- Помимо того случая, когда вы снялись с матча в Куала-Лумпуре, ваша победная серия насчитывает уже 14 матчей. Что на данном этапе так хорошо для вас работает?
- Я не думаю об этом, когда выхожу на корт. Конечно, у меня присутствует уверенность, и я стараюсь делать то, над чем мы работаем с моей новой командой. Вот почему по сравнению с прошлым годом я фокусируюсь на других вещах. Стараюсь играть в свой лучший теннис и отдавать 100% себя в каждой игре. Я выиграла уже 14 матчей подряд, значит что-то работает правильно. Когда это наконец случится, потому что естественно все когда-нибудь проигрывают, наверное тогда я и пойму, что делала верно. Но сегодня я хочу просто продолжать работать и оставаться сфокусированной.

- Жюстин Энен была в роли консультанта в вашей команде. Что такая чемпионка как она смогла привнести в вашу игру?
- Когда она сама играла, это было нечто потрясающее. Учитывая ее невысокий рост, Жюстин отлично двигалась, показывала великолепный теннис, легко переходила с обороны в атаку. У нее психология победительницы. Но все сводится к тяжелой работе. Вот почему она выиграла так много титулов Большого Шлема. Она много трудилась и нашла то, что для нее работает. Для меня было важно сделать то же самое.

- Как бы вы описали себя как личность?
- Думаю, что один и тот же игрок, когда он на корте или за его пределами, ведет себя совсем по-другому. Когда ты на корте, то в основном, находишься в стрессовой ситуации. Когда ты выигрываешь, то более спокоен. Когда проигрываешь, то испытываешь больше давления. Я стараюсь выступать в доминирующей роли в своих матчах, но вне корта я иногда бываю довольно стеснительной и тихой.

- Ваши впечатления от Индиан-Уэллса?
- Для меня это один из лучших турниров. Всегда найдется место, где можно отдохнуть, много возможностей, чтобы хорошо размяться. Можешь пойти в спортивный зал, можешь найти открытую площадку. Очень важно, когда у игроков есть такой выбор, ты чувствуешь свободу. Можешь взять машину, можешь воспользоваться транспортом турнира, можешь выбрать или отдельное жилье, или номер в отеле. Когда у тебя есть выбор, это всегда лучше. Здесь всегда чувствуешь себя спокойнее. К тому же, на каждом корте установлена система видео-повторов, а это играет большую роль.

- Какую музыку вы сейчас слушаете?
- Группа «AC/DC» всегда была в моем плейлисте, я их поклонница. Также мне нравятся песни украинской группы «Океан Эльзы», их солист Святослав Вакарчук много поет об Украине.

Источник — Большой теннис Украины

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