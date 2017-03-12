Александр ДОЛГОПОЛОВ: «Врачи сказали, что через 5-7 дней все пройдет»

Украинский теннисист Александр Долгополов прокомментировал свое решение сняться с турнира в Индиан-Уэллсе во время матча с Филиппом Кольшрайбером.

«Сегодня снова была проблема с пахом, как и в Рио, но это другая нога. Травма беспокоила последние дней пять, но пока удавалось справляться. Буду ли играть Майами и Кубок Дэвиса? Пока не знаю, посмотрим. Врачи говорят, что нужен отдых 5-7 дней, и все пройдет», – отметил Долгополов.