Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Идея Шахтера современная и очень прогрессивная»

Исполняющий обязанности главного тренера «Днепра» Дмитрий Михайленко прокомментировал идею «Шахтера» о новом формате УПЛ.

- Идея очень современная, очень прогрессивная, как мне кажется. Она не оставляет проходных игр любой команде – хоть в первой шестерке, хоть во второй. Нужно в каждом матче выходить и доказывать.

Всегда остается стимул, чтобы остаться в Премьер-лиге или бороться за места в еврокубках.