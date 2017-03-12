Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Идея Шахтера современная и очень прогрессивная»

Исполняющий обязанности главного тренера «Днепра» Дмитрий Михайленко прокомментировал идею «Шахтера» о новом формате УПЛ.
- Идея очень современная, очень прогрессивная, как мне кажется. Она не оставляет проходных игр любой команде – хоть в первой шестерке, хоть во второй. Нужно в каждом матче выходить и доказывать.
Всегда остается стимул, чтобы остаться в Премьер-лиге или бороться за места в еврокубках.
Источник — ТК Футбол
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