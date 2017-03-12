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Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Идея Шахтера современная и очень прогрессивная»

Наставник «Днепра» поделился мнением о возможности нового формата чемпионата Украины

  • 12.03.2017 09:53
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ФК Днепр. Дмитрий Михайленко
© ФК Днепр. Дмитрий Михайленко

Исполняющий обязанности главного тренера «Днепра» Дмитрий Михайленко прокомментировал идею «Шахтера» о новом формате УПЛ.

- Идея очень современная, очень прогрессивная, как мне кажется. Она не оставляет проходных игр любой команде – хоть в первой шестерке, хоть во второй. Нужно в каждом матче выходить и доказывать.

Всегда остается стимул, чтобы остаться в Премьер-лиге или бороться за места в еврокубках.

Источник — ТК Футбол

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  • 71.88% (23)
    1. Да, нужно экспериментировать с форматом чемпионата и дальше
  • 28.13% (9)
    2. Нет, это не поможет чемпионату
  • 0% (0)
    3. Мне все равно, я не слежу на украинским чемпионатом
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