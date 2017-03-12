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Долгополов снялся с турнира в Индиан-Уэллсе

Украинский теннисист не смог завершить матч с Филиппом Кольшрайбером из-за травмы

  • 12.03.2017 09:43
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rioopen.com. Александр Долгополов
© rioopen.com. Александр Долгополов

Украинский теннисист Александр Долгополов не смог завершить матч с немцем Филиппом Кольшрайбером из-за травмы.

В поединке второго круга турнира в Индиан-Уэллсе украинец выиграл первый сет 7/6(3), а во втором сете при счете 1/1 принял решение прекратить борьбу.

По предварительным данным, продолжить выступление Александру помешала травма ноги.

Источник — Sport.ua

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