Украинский теннисист Александр Долгополов не смог завершить матч с немцем Филиппом Кольшрайбером из-за травмы.
В поединке второго круга турнира в Индиан-Уэллсе украинец выиграл первый сет 7/6(3), а во втором сете при счете 1/1 принял решение прекратить борьбу.
По предварительным данным, продолжить выступление Александру помешала травма ноги.
Источник — Sport.ua
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