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СВИТОЛИНА: «Невероятно, что мне удалось выиграть два титула подряд»

Украинская теннисистка рассказал о трудной победе во втором раунде турнира в Индиан-Уэллсе

  • 11.03.2017 09:53
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bnpparibasopen.com. Элина Свитолина
© bnpparibasopen.com. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась впечатлениями от победы над Ван Цян.

«Надеюсь, зрителям понравился этот матч, мы обе играли хорошо, обе боролись. В Индиан-Уэллсе всегда довольно непростые условия.

Как чувствую себя в роли 10-й ракетки мира? Какой-то разницы не заметила (смеется). Мне кажется, я еще не на 100% осознала, что я сделала, в том числе и для своей страны. Также невероятно, что мне удалось выиграть два титула подряд.

Сейчас я просто наслаждаюсь моментом, что все-таки смогла пройти дальше после такого тяжелого матча. Надеюсь, что мне удастся показать хорошие результаты на этом турнире», - сказала Свитолина.

Источник — Sport.ua

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