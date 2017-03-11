СВИТОЛИНА: «Невероятно, что мне удалось выиграть два титула подряд»

Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась впечатлениями от победы над Ван Цян.
«Надеюсь, зрителям понравился этот матч, мы обе играли хорошо, обе боролись. В Индиан-Уэллсе всегда довольно непростые условия.
Как чувствую себя в роли 10-й ракетки мира? Какой-то разницы не заметила (смеется). Мне кажется, я еще не на 100% осознала, что я сделала, в том числе и для своей страны. Также невероятно, что мне удалось выиграть два титула подряд.
Сейчас я просто наслаждаюсь моментом, что все-таки смогла пройти дальше после такого тяжелого матча. Надеюсь, что мне удастся показать хорошие результаты на этом турнире», - сказала Свитолина.
Источник — Sport.ua
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