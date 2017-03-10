Индиан-Уэллс. Свитолина с трудом проходит в третий раунд

Первая ракетка Украины пробилась в третий раунд престижного турнира WTA в Индиан-Уэллсе.
В стартовом для себя поединке соревнований 10-я ракетка турнира с огромным трудом одолела китянку Ванг, занимающую 60-е место в мировом рейтинге.
Первый сет китаянка выиграла со счетом 6:3, причем Ванг проигрывала 1:3. Во второй партии уже Элина выиграла 6:3.
В третьей происходило что-то невероятное. Свитолина вела 4:2 и имела три брейк-поинта на подаче соперницы, но не только не сумела сделать брейк, но и проиграла три гейма подряд до счета 4:5! Затем харьковчанка выиграла два гейма и повела 6:5, но подать на матч не сумела, уступив свою подачу. На тай-брейке обошлось без «валидола» Свитолина выиграла с первого матч-бола 7:3.
Отметим, что Ванг в первом круге турнира прошла Катерину Бондаренко.
В матче третьего круга Свитолиной предстоит встреча с Дарьей Гавриловой, представляющей Австралию.
Источник — Sport.ua
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Позитив це перемога українки, ну а про мінуси все ж таки не буду писати, тільки побажаю подальших перемог Світоліній.
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