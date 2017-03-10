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Индиан-Уэллс. Свитолина с трудом проходит в третий раунд

Украинка лишь на тай-брейке третьего сета одолела 60-ю ракетку мира

  • 10.03.2017 23:50
  • 184 просмотров
  • 2 комментария
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Элина Свитолина
© Элина Свитолина

Первая ракетка Украины пробилась в третий раунд престижного турнира WTA в Индиан-Уэллсе.

В стартовом для себя поединке соревнований 10-я ракетка турнира с огромным трудом одолела китянку Ванг, занимающую 60-е место в мировом рейтинге.

Первый сет китаянка выиграла со счетом 6:3, причем Ванг проигрывала 1:3. Во второй партии уже Элина выиграла 6:3.

В третьей происходило что-то невероятное. Свитолина вела 4:2 и имела три брейк-поинта на подаче соперницы, но не только не сумела сделать брейк, но и проиграла три гейма подряд до счета 4:5! Затем харьковчанка выиграла два гейма и повела 6:5, но подать на матч не сумела, уступив свою подачу. На тай-брейке обошлось без «валидола» Свитолина выиграла с первого матч-бола 7:3.

Отметим, что Ванг в первом круге турнира прошла Катерину Бондаренко.

В матче третьего круга Свитолиной предстоит встреча с Дарьей Гавриловой, представляющей Австралию.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    vit-2
    online
      vit-2, 10.03.2017 23:57
    0
    Дуже важкий трисетовий матч зіграла Еліна.
    Позитив це перемога українки, ну а про мінуси все ж таки не буду писати, тільки побажаю подальших перемог Світоліній.
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    Fallanger
    online
      Fallanger, 10.03.2017 23:57
    0
    Элина, ну и валидол. С победой нас всех
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