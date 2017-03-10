Элина Свитолина признана лучшей теннисисткой февраля в мире

В заведомо слабый клуб, в свое время отказался переходить Хачериди, и его можно понять

шо клоун, переводчик сломался ?

про МЮ Цыгпнков говорил, ты так хочешь фекалиями в сторону ДК кинуть что зачастую себя обмазываеш...

Намека нет, потому что такие дарования, особенно Кучер, и даром больше нигде не нужны

А Динамовцам этого не понять.Мощное,преданное своему клубу поколение ушло в 80-х,а сейчас эти нед...