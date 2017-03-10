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Элина Свитолина признана лучшей теннисисткой февраля в мире

В голосовании украинка обошла Кристину Младенович и Каролину Плишкову

  • 10.03.2017 11:23
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twitter.com/ElinaSvitolina. Элина Свитолина
© twitter.com/ElinaSvitolina. Элина Свитолина

22-летняя украинка Элина Свитолина получила титул лучшей теннисистки февраля. Свитолина набрала 63% голосов болельщиков. На втором месте француженка Кристина Младенович с 27% голосов, третьей стала Каролина Плишкова (10%).

В феврале харьковчанка выиграла два титула WTA на турнирах Тайване и в Дубае, что позволило ей войти в топ-10 мирового рейтинга.

Источник — Sport.ua

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