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Индиан-Уэллс. Бондаренко победила Свитолину в парном разряде

Встреча продолжалась почти два часа

  • 10.03.2017 09:25
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wrestlingua.com. Катерина Бондаренко
© wrestlingua.com. Катерина Бондаренко

Украино-тайваньская пара Катерина Бондаренко / Хао-Чин Чань взяла верх над украино-немецким дуэтом Элина Свитолина / Лаура Зигемунд на турнире в Индиан-Уэллсе.

Несмотря на то, что паре Свитолиной удалось выиграть первый сет, в итоге она уступила: 5/7, 7/6(5), 10/4.

Встреча длилась около двух часов.

Источник — Sport.ua

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