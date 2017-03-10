Индиан-Уэллс. Бондаренко победила Свитолину в парном разряде

Украино-тайваньская пара Катерина Бондаренко / Хао-Чин Чань взяла верх над украино-немецким дуэтом Элина Свитолина / Лаура Зигемунд на турнире в Индиан-Уэллсе.
Несмотря на то, что паре Свитолиной удалось выиграть первый сет, в итоге она уступила: 5/7, 7/6(5), 10/4.
Встреча длилась около двух часов.
Источник — Sport.ua
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