Индиан-Уэллс. Леся Цуренко не смогла выйти во второй раунд

Украинская теннисистка Леся Цуренко не смогла выйти во второй круг турнира в Индиан-Уэллсе.
В поединке первого раунда Цуренко в трех сетах уступила китаянке Шуай Пэн: 2/6, 6/2, 5/7.
Проиграв в первой партии, украинка сумела переломить ход встречи и выиграть вторую, но в третьей все же оказалась слабее.
Источник — Sport.ua
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