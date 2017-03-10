Украинский теннисист Александр Долгополов вышел во второй раунд турнира в Индиан-Уэллсе.
В первом поединке Долгополов в двух сетах одолел серба Виктора Троицки: 6/1, 6/4.
Матч длился чуть больше часа. Стоит отметить, что это первая победа Долгополова над Троицки в карьере. Предыдущие два поединка украинце проиграл.
Следующим соперником Александра станет немец Филипп Кольшрайбер.
Источник — Sport.ua
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