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Индиан-Уэллс. Долгополов вышел во второй круг

Украинский теннисист впервые в карьере взял верх над сербом Виктором Троицки

  • 10.03.2017 08:15
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instagram.com/alexdolgopolov. Александр Долгополов
© instagram.com/alexdolgopolov. Александр Долгополов

Украинский теннисист Александр Долгополов вышел во второй раунд турнира в Индиан-Уэллсе.

В первом поединке Долгополов в двух сетах одолел серба Виктора Троицки: 6/1, 6/4.

Матч длился чуть больше часа. Стоит отметить, что это первая победа Долгополова над Троицки в карьере. Предыдущие два поединка украинце проиграл.

Следующим соперником Александра станет немец Филипп Кольшрайбер.

Источник — Sport.ua

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