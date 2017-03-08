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Индиан-Уэллс. Цуренко, Долгополов и Бондаренко узнали имена соперников

Состоялась жеребьевка основного раунда турнира

  • 08.03.2017 22:25
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В американском Индиан-Уэллсе прошла жеребьевка основной сетки у мужчин и женщин.

Первой ракетке Украины у мужчин Александру Долгополову предстоит встреча с сербом Виктором Троицки.

Что касается женской части турнира, то там выступят Катерина Бондаренко, Леся Цуренко и Элина Свитолина.

Свитолина получила 10-й номер «посева» и пропустит первый круг. Бондаренко встретится с Ван Цян из Китая, Цуренко же встретится с одной из победительниц квалификации.

Источник — Sport.ua

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