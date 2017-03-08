Индиан-Уэллс. Цуренко, Долгополов и Бондаренко узнали имена соперников

В американском Индиан-Уэллсе прошла жеребьевка основной сетки у мужчин и женщин.
Первой ракетке Украины у мужчин Александру Долгополову предстоит встреча с сербом Виктором Троицки.
Что касается женской части турнира, то там выступят Катерина Бондаренко, Леся Цуренко и Элина Свитолина.
Свитолина получила 10-й номер «посева» и пропустит первый круг. Бондаренко встретится с Ван Цян из Китая, Цуренко же встретится с одной из победительниц квалификации.
Источник — Sport.ua
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