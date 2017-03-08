Индиан-Уэллс. Цуренко, Долгополов и Бондаренко узнали имена соперников

у Фоменка за три роки у збірній три провальні матчі було: Франція в Парижі, Словакія дома і П.Ірл...

И выход на замену Тимощука на Евро 16

"крутую" Александрию мы уже видели в еврокубках, зрелище не для слабонервных. А что кас...

Все хотят по 4-0 и пенальти!!! СПАРТА!!!

бвин давал на Барсу 8, а на ПСЖ 1,08

Ой жара буде в другому таймі. Але все може вирішити один гол ПСЖ. Ну а Барсі за характер поки рес...

Если ПСЖ и во втором тайме будет играть так откровенно на удержание счета, то историю будет переп...

Рафинья это пипец креативный футболист , у него что ноги резиновые? я ещё ни видел такой классной...