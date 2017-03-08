Индиан-Уэллс. Долгополов сыграет с Троицки

В первом круге «BNP Paribas Open» украинец Александр Долгополов встретится с 39-й ракеткой мира Виктором Троицки (Сербия). Ранее соперники провели два очных поединка на уровне ATP World Tour и оба матча остались в активе серба: в 2010-м году в Нью-Хэйвене и на Ролан Гаррос-2011. Оба матча выдались непростыми, и Долгополову удалось выиграть у соперника по сету.

Победитель этой встречи во втором раунде сыграет с 28-м сеяным Филиппом Кольшрайбером (Германия).

Свой лучший результат на турнире в Индиан-Уэллсе в одиночном разряде Александр Долгополов показал в 2014-м году, когда дошел до полуфинала (уступил Роджеру Федереру). В активе Долгополова есть парный титул в Индиан-Уэллсе 2011-го года в дуэте с Ксавье Малиссом.

В текущем сезоне Александр стал победителем на турнире ATP World Tour 250 в Буэнос-Айресе, где в финале обыграл Кеи Нишикори.

Продолжает борьбу за место в основной сетке «BNP Paribas Open» вторая ракетка Украины Илья Марченко.